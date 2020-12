Hubert Vos kreeg mensen aan tafel die zeiden ‘burgemeester, ik durf daar niet meer over straat’

ASTEN - Hij is een van de burgemeesters die niet zo nodig de schijnwerpers zoeken, wél als het moet. Toen hangjongeren het in zijn rustige Asten te bont maakten, deinsde hij niet terug om een samenscholingsverbod af te kondigen en regeerde Hubert Vos dagenlang het nieuws. En nu nog even een keer, want hij vertrekt.

Eens in de zoveel tijd komt de discussie weer terug: kan Asten zelfstandig blijven. Wat is uw mening?

,,De voordelen van een fusie zie ik niet. Jaren geleden hebben wij al de visie vastgesteld: Asten koerst op eigen kracht, samenwerken in netwerken. Dat heb ik ook uitgedragen naar de provincie en de discussie is nu geluwd. Asten moet zelfstandig blijven, maar je moet wel op gebieden samenwerken. In de Peel doen we dat al in het Sociaal Domein bijvoorbeeld, Informatie en Automatisering doen we met Noord- en Midden-Limburg. Door die samenwerkingen maak je je sterk. Met schaalvergroting vergroot je de afstand naar de burgers. Bovendien, is het financieel beter? Geloof ik niet. De laatste tijd zie je ook weinig herindelingen meer en de komende drie tot vijf jaar komen er ook weinig, denk ik.”

U schuwt harde maatregelen niet, zoals in 2015 in de Rechtestraat in Asten. U kondigde na aanhoudende overlast van hangjongeren een samenscholingsverbod voor drie maanden af. Hoe blikt u daar op terug?

,,Voor een kleine gemeente met 17.000 inwoners is zo’n verbod een flinke maatregel natuurlijk. Maar ik sta voor veiligheid in de gemeente waar ik burgemeester ben. Het liep al langer op in die buurt, zo’n besluit neem je niet in een maand tijd. Ik kreeg mensen aan tafel die zeiden: burgemeester ik durf daar niet meer over straat. Het is niet te harden en we voelen ons onveilig. Dat kan niet vind ik en de situatie vroeg om een daadkrachtige maatregel. Heb ik geen seconde over getwijfeld en achteraf gezien heeft het ook gewerkt. De overlast is gereduceerd. Ik ben er niet trots op, maar het was nodig.”

U had van 2014 tot 2018 Prinsenmeer in uw portefeuille. U pleitte destijds voor 500 arbeidsmigranten op dat park in Ommel. De discussie speelt nog steeds?

,,Daar ben ik niet zo mededeelzaam over. Dat heeft twee redenen. 1: het is onder de rechter momenteel, er lopen juridische procedures. 2: het is niet meer mijn portefeuille (wethouder Janine Spoor, red.). Sinds die wissel ben ik er niet meer mee bezig geweest.”

U trad verder hard op tegen het echtpaar Faas en Wilma van der Heijden. Hun verhuurde loods aan de Diesdonkerweg in Ommel sloot u na de vondst van hennepgerelateerde goederen.... Het advies van de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie legde u naast zich neer. Waarom?

,,Ik heb in mijn periode meerdere keren zo’n advies naast me neer gelegd, dat mag. Maar deze zaak is ook nog onder de rechter, de uitspraak is met zes weken uitgesteld. Daarom ga ik hier nu niet verder op in.”

Volledig scherm Hubert Vos net na zijn installatie in Asten in 2012. Hij schudt de hand van Theo Martens. © DCI Media

Uw laatste jaar als burgemeester kenmerkte zich vooral door corona. Wat voor impact had dat op u?

,,Alles is anders nu, een bijzondere tijd. In maart en april was er meteen veel verdriet en dat raakte me. Echtparen die korte tijd na elkaar sterven....De schade voor ondernemers is groot... en dan moet je af en toe nog handhaven als burgemeester. Ik ben zelf een keer getest nadat ik op de kou had gestaan en moest hoesten. De uitslag was negatief. Wat ook erg is: ik kon na de uitbraak van het virus een tijd niet meer langs bij mijn 88-jarige vader in Kerkdriel. Hij is dit jaar niet eens in Asten geweest, dat zegt ook wat. Ik snap dus heel goed dat mensen zich eenzaam kunnen voelen. 15 januari neem ik afscheid en ik mag een paar familieleden uitnodigen. Hij zit op de eerste ring. Mooi dat hij de pensionering van zijn zoon kan meemaken. Een werkgroep is verder met dat afscheid bezig. Alles volgens de geldende maatregelen. Je wilt natuurlijk geen Grapperhausje...”

U verhuist naar Meijel. Waarom blijft u niet in Asten?

,,Dat heeft meerdere redenen. Als eerste wil ik mijn opvolger niet voor de voeten lopen. Bovendien zijn mijn kinderen daar opgegroeid en we hebben er nog veel vrienden wonen. Daar kan ik ook afstand nemen van mijn werk als burgemeester. Het moeten, altijd bereikbaar zijn gaat er dan af. Alhoewel, ik ben voorzitter van de organisatie achter het Oud-Limburgs schuttersfeest. Gaat toch om 25.000 bezoekers, 1500 vrijwilligers en een budget van negen ton. Maar dat feest is verschoven naar 2022, hebben we vorige week bekendgemaakt. Toch krijg ik energie van dat werk. Maar ik ga eerst eens rustig terugkijken op een prachtige periode.”