Huh? Stuk van huis verdwenen op tekeningen van de gemeente Deurne

Kort nieuws Buitenbios in de Donck met Grease en Yesterday

14 augustus SOMEREN – Net als vorige zomer staat er dit jaar ook weer een buitenbios op het programma in natuurtheater de Donck in Someren. Op vrijdag 20 en zaterdag 21 augustus draaien vanaf 20.30 uur respectievelijke de films Yesterday en Grease. In samenwerking met Boy’s Street Food kan publiek film kijken onder het genot van culinaire hapjes met bijpassend wijn- of speciaal bierarrangement. In de twee films draait alles om muziek; Yesterday is een Britse fantasiefilm/komedie waarin een ploeterende muzikant roem verwerft met muziek van The Beatles en in het Amerikaanse Grease nemen John Travolta en Olivia Newton-John de kijker mee terug naar de rocky jaren vijftig. Kaarten a 30 euro per persoon zijn verkrijgbaar op www.despelendonckers.nl, bezoekers wordt verzocht om zelf een stoel mee te brengen.