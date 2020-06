Huilen van opluchting omdat er toch meer dan dertig mensen bij je bruiloft kunnen zijn

Danny Driessen heeft huilende bruidsparen aan de lijn gehad. Huilend van opluchting, omdat er toch meer dan dertig mensen bij de huwelijksceremonie kunnen zijn. Het aantal toegestane aanwezigen wordt per 1 juli waarschijnlijk onbeperkt, mits de 1,5 meter-regel in acht wordt genomen. Bij trouwlocatie Innesto in Asten is er ruimte voor, aldus bedrijfsleider en mede-eigenaar Driessen.



,,We hebben daar op ingespeeld en een nieuwe trouwlocatie buiten gebouwd. Daarin staat een prachtige trouwkapel en er is een aangelegde tuin. Met aparte entree, waardoor we geen kruising veroorzaken en een strakke routing kunnen situeren. Er gaan in juli al elk weekend acht ceremonies door.”



Premier Mark Rutte spreekt woensdagavond naar verwachting het verlossende ja-woord uit over de eerder aangekondigde versoepeling (zou eerst van dertig naar honderd zijn, nu waarschijnlijk onbeperkt). En dus kunnen vanaf volgende week meer mensen getuigen zijn van dat andere ja-woord.