Huisarts Ed Zeldenrust stopt na 35 jaar in Gemert: ‘Het gemoedelijke is gelukkig gebleven’

Of deze coronacrisis meteen ook de zwaarste periode uit zijn loopbaan is geweest, luidt de vraag van de verslaggever. Over het antwoord moet Ed Zeldenrust even nadenken, zittend achter het bureau van zijn spreekkamer in huisartsenpraktijk Palissade in Gemert. ,,Het was heel heftig, zeker, we zaten hier natuurlijk midden in de brandhaard, Gemert was echt corona-city. Zeker in het begin waren er dagen dat hier drie keer per dag de kerkklokken luidden. Het was een tsunami die iedereen overviel en waarbij we in zekere zin elke dag achter de feiten aanliepen.”