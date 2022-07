Huisarts, makelaar en Vorstin, kandidaten voor Maestro 2022 in ‘t Eind

De jongste kandidaat is Dieuwer van den Boomen, 30 jaar en van beroep projectmanager. Zij is bekend als de Carnavalsprinses van CV De Plattevonder en is nu al enkele jaren Vorstin. Daarnaast heeft zij als hobby: leuke dingen doen met fijne mensen om haar heen.

Ook Koen Wijnen (43) is een bekende in t Eind. Sinds kort woont hij met zijn gezin in het huis van zijn ouders waar hij een makelaarskantoor runt. Muziek maken en voetballen is zijn hobby en hij mag met carnaval graag optreden met cabaretgroep Niks Gewoon, ook is hij graag in het café voor slap ouwehoeren bij een lekker pilsje.

Een verrassing is de deelname van Esther Deimann (54). Zij is al ruim 20 jaar huisarts in Someren-Eind, samen met haar man runt zij de huisartsenpraktijk aan de Nieuwendijk. In haar vrije tijd doet ze veel aan sport. Wandelen, golfen, hardlopen, hockey, fitnessen en mountainbiken hebben haar voorkeur.

René de Jonge is met zijn 56 jaar de oudste van het zestal. Hij sinds een paar maanden bezig met zijn bedrijf in zonnepanelen. Bezoeken van rockconcerten en festivals is een hobby, daarnaast is hij als motorrijder lid van de Happy Drivers en gaat hij graag tekeer met zijn kettingzaag voor het hout van de houtkachel.

Bij Gilde St. Lambertus is Anneke van de Laar een actief lid en ook voor wandelen in de natuur maakt zij tijd vrij. De 54 jarige Van de Laar gooit graag pijltjes richting het dartbord. Ze werkt in de glastuinbouw.

Gijs van de Manakker is deze week 39 jaar geworden en gaat elke morgen met zijn bromfiets naar Asten voor zijn werk als logistiek medewerker. Zijn passie is PSV, met vrienden bezoekt hij de thuiswedstrijden van zijn favoriete club, maar het ‘schonste’ vindt hij koffiedrinken bij zijn moeder.