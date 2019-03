Huisarts steeds vaker een vrouw: praktijk in Deurne 100% vrouwelijk

,,De ondersteunende diensten werden al door vrouwelijke collega's uitgevoerd", zegt Marian van Montfort tijdens een lunchpauze. Zij nam in 2009 het praktijkhouderschap over van Jules van Uden. Pieter Leijte bleef als enige man over. Vorig jaar ging ook hij met pensioen. Eefke Pistorius, sinds 2009 in dienst, nam het praktijkhouderschap van Leijte over. Leijtes patiënten gingen over naar Carolien Hofstra en Milou Schulten, twee vaste waarnemend huisartsen. En zo bestond het hele team uit vrouwen. Van Montfort: ,,Voor de balans van het team zou het goed zijn geweest als we een man hadden aangenomen, maar we hebben toch gekozen voor de kandidaat van onze voorkeur, een huisarts met goede kwaliteiten."