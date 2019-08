Huisarts Tonnie van Kan uit Bakel: ‘Ik vertrek liefst door achterdeur’

In september wordt Tonnie van Kan 67 jaar. ,,Het is tijd om te stoppen, al dacht ik daar een paar jaar geleden nog niet aan.” Maar de geboorte van haar eerste kleinkind zette haar aan het denken. Woensdag 28 augustus is haar laatste werkdag. ,,Het liefs zou ik door de achterdeur vertrekken, maar dat zou niet eerlijk zijn tegenover mijn patiënten’’, vertelt de scheidend huisarts bescheiden.

Van de ruim veertig jaar die ze als huisarts actief is geweest, bracht ze de laatste negentien jaar in Bakel door. ,,Als kind wilde ik al dokter worden. Ik ben mijn ouders ook superdankbaar dat ik deze kans heb gekregen. Ze hebben er altijd hard voor moeten werken om mijn studie te kunnen betalen.” Ze ging medicijnen studeren in Nijmegen. ,,Ik woonde in Meerssen, vlakbij Maastricht.”

In 1978 studeerde Van Kan af. ,,Ik wilde graag huisarts worden, maar durfde die stap niet zetten want je moest in die tijd fulltime werken en ik had juist Henk ontmoet. Ik wist niet wat de toekomst ons zou brengen en wilde niet meer afhankelijk zijn van mijn ouders.” Van Kan besloot als GGD-arts aan de slag te gaan in Dordrecht. Daar zag ze in een medisch blad een vacature staan voor verpleeghuisarts in het verpleeghuis in Bakel. ,,Het leek me daar erg fijn omdat er ook een kinderafdeling was.

Haar nieuwe werkgever eiste dat ze vlakbij het verpleeghuis ging wonen. Er waren kledingvoorschriften en ze mocht de eerste vier jaar niet zwanger worden. Van Kan had het er goed naar de zin, maar kreeg steeds meer last van de bezuinigingen. ,,Je wilt goede zorg leveren, maar dat was dat niet goed mogelijk. Het voordeel was wel, dat je kosten bewust ging voorschrijven. Dat is nog steeds zo.”

Quote Het is een mooi vak, maar ook eng. Je kunt iets verkeerd inschatten of missen Huisarts Tonnie van Kan

Omschakeling

In januari 2001 kreeg ze de kans om in Bakel als huisarts aan de slag te gaan. ,,Ik ben de eerste verpleeghuisarts die op die leeftijd nog ging studeren als huisarts. Anderhalf jaar heb ik hiervoor gestudeerd en ik had het geluk dat ik de opleiding in de eigen praktijk mocht doen, met Helmus Suijs als opleider.”

In plaats van haar vijftigste verjaardag vierde ze dat ze haar huisartsen-bul had gehaald. Van Kan heeft nooit spijt gehad van de omschakeling van verpleeghuisarts naar ‘gewone’ huisarts. ,,Het is een hartstikke mooi vak, maar ook eng. Je kunt iets verkeerd inschatten of iets missen.”

Waar ze veel voldoening uit haalt, is het bijstaan van patiënten met terminale zorg. ,,De mensen zijn zo dankbaar. Je bouwt een band op, niet alleen met de patiënten, maar ook met familie. Het is zo bijzonder dat ze hun vertrouwen aan je schenken.”

De huisarts zal haar collega’s van de groepspraktijk zeker gaan missen, net zozeer als haar patiënten. ,,Ik ga eerst samen met Henk op vakantie, en daarna ga ik me aarden.” Waar ze ook reikhalzend naar uitkijkt, is de komst van haar tweede kleinkind, dat in december wordt verwacht.

Haar opvolgster in Bakel is Charelle Driessen-Cardinaal.