Huisartsen in de dorpen bereiden zich voor op wat komen gaat

Echt druk is het vanmiddag nog niet op de isolatiepost in Aarle-Rixtel. ,,De ochtend was redelijk gevuld, toen hebben we vijftien patiënten gezien”, zegt huisarts Geert Oerlemans van Medisch Centrum Beek en Donk. Met beschermende mondkap en plastic cape over zijn witte doktersjas staat hij samen met huisarts-in-opleiding Lucas Voets klaar om patiënten met luchtwegklachten op te vangen. Alle huisartsen in Laarbeek doen mee, behalve praktijk P. Coenen uit Beek en Donk.