Huisartsenpost op termijn terug in Lierop

LIEROP - De huisartsenpraktijk keert zeker terug in Lierop, dat werd gisteravond nogmaals duidelijk gemaakt tijdens de jaarvergadering van Dorpsoverleg Lierop. De grote vraag is wanneer, maar daar kon geen duidelijkheid over gegeven worden.

Sinds januari 2019 zit de huisartsenpraktijk Lierop aan het Speelheuvelplein in Someren. In eerste instantie zou dit voor één jaar zijn, daarna zou er een geschikte locatie vrijkomen in het PIP-gebouw naast basisschool Rendal. Ruim twintig maanden later zit er echter nog geen schot in de zaak en beginnen de inwoners van Lierop zich hardop af te vragen of de praktijk daadwerkelijk terugkeert.

Tijdelijke locatie

,,Ik kan verzekeren dat de post in Someren een tijdelijke locatie is”, zo begon Pepijn Schakenraad. Als man van de Lieropse huisarts Sigrid van Otterdijk-Schakenraad kwam hij uitleg geven over de stand van zaken. Schakenraad: ,,Het is praktisch niet te doen om vanuit Someren te werken en dan ook nog visite te rijden in Lierop.”

In een eerder stadium werd het PIP-gebouw geschikt bevonden voor de huisartsenpost, maar de kosten om het daar gevestigde kinderdagverblijf te verhuizen zouden in de tienduizenden euro’s lopen. ,,Ik verwacht dat het nog een jaar of vijf duurt alvorens we weer in Lierop zitten”, gaf Schakenraad aan. Volgens wethouder Guido Schoolmeesters van de gemeente Someren kan dat sneller: ,,Ik verwacht dat de huisartsenpraktijk over twee jaar weer terugkeert in Lierop. Maar dat is wel afhankelijk van de ontwikkelingen rondom de school.”

Geluidsscherm A67

Het is nog onduidelijk wanneer het geluidsscherm naast de A67 geplaatst wordt. Eerder gaf wethouder Louis Swinkels in deze krant aan dat er in 2022 een mobiel geluidsscherm geplaatst wordt, tijdens de vergadering ontkende hij dit. ,,Dat heb ik nooit gezegd.” Op de vraag wanneer het scherm geplaatst wordt, moesten beide wethouders het antwoord schuldig blijven. Schoolmeesters: ,,Er wordt een nieuw onderzoek ingesteld naar de akoestische omstandigheden. Mocht blijken dat deze anders zijn dan bij de vorige meting, dan moeten we een nieuwe vergunning aanvragen bij Rijkswaterstaat.” De scouting in Lierop had het verzoek ingediend om het geluidsscherm door te trekken tot voorbij hun blokhut. Schoolmeesters kon daar kort over zijn: ,,Dat gaat niet gebeuren, de kosten daarvoor zijn groter dan de baten.”