Huisdieren en baasjes in Deurne zo lang mogelijk samen

Ad de Kroon interim-gemeentese­cre­ta­ris gemeente Laarbeek

18:08 BEEK EN DONK - Ad de Kroon start per direct als interim-gemeentesecretaris van de gemeente Laarbeek. Ad de Kroon is gemeentesecretaris geweest in Tubbergen, Veldhoven en Helmond en provinciesecretaris in Limburg.