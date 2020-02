Huiselijke sfeer bij Quatsja 2020 in Deurne

Quatsja 2020 was amper vijf minuten bezig toen iedereen al feestend op de banken stond. Voor het eerst in het 62-jarig bestaan van carnavalsvereniging De Peelstrekels heeft de raad van elf een carnavalskraker opgenomen. Met een groot scherm waarop het refrein te zien was, zong het publiek uit volle borst 'Ja we hebben er weer zin in, in het feestje van het jaar. Polonaise in de kroegen, confetti in je haar' mee.