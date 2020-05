Huisgenoten gaan meer samenwerken: welzijnsorganisatie Onis en Bieb Asten ondertekenen huurcontract

Onder meer de laaggeletterdheid staat nu al hoog op de agenda’s van beide instellingen. Directeur Irma van Goch van Onis denkt dat die samenwerking met de bieb de komende tijd nog veel intensiever kan. ,,Als je samen onder één dak zit, dan loop je sneller bij elkaar binnen om vanalles te regelen. In het informele circuit kun je veel meer regelen dan via de mail of telefoon. We gaan dus meer bijeenkomsten organiseren en meer samen optrekken.”

1 december sleutel

Onis en de bibliotheek krijgen op 1 december de sleutel. Daarna gaat de welzijnsorganisatie het leegstaande pand aankleden. Daarvoor heeft het enkele maanden de tijd, want de oude gebouwen gaan pas begin volgend jaar tegen de vlakte. De ingang van Onis is via de entree van de Rabobank. De welzijnsinstelling heeft 380 vierkante meter tot zijn beschikking. De bibliotheek is straks te bereiken via een nieuwe doorgang in het Midascomplex. De tijdelijke bieb is 459 vierkante meter groot. Verleisonk hoopt dat het tijdelijke onderkomen in januari volgend jaar open kan.