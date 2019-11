Huizen op plek oude gymzaal Zeilberg

Een sloopkogel zal in 2020 de oude gymzaal van Zeilberg met de grond gelijkmaken. Het gebouw heeft dan in totaal vijf jaar leeggestaan. De voormalige sporthal aan de Mariastraat 18a werd op 1 september 2015 door de gemeente gesloten omdat het gebouw te onveilig was. Alle gebruikers moesten op zoek naar een ander onderdak. Leerlingen van de basisschool werden sindsdien per bus vervoerd naar sporthal De Kubus.

Vanuit Zeilberg kwam een aantal keer de vraag of de zaal niet gerenoveerd kon worden, omdat plannen voor een nieuwe sportaccommodatie niet van de grond kwamen. Maar de gemeente wilde geen geld meer investeren in een voorziening die alleen geschikt is om te sporten.

Verloederde indruk

In het voorjaar van 2019 besloten burgemeester en wethouders om de sloop van het pand in gang te zetten. ,,Het gebouw verkeert in een steeds slechtere onderhoudstoestand, er zit asbest in, het geeft een verloederde indruk in de buurt en er zijn ruiten ingegooid." Ook maakt de locatie volgens de gemeente geen onderdeel uit van een gebouw waarin voorzieningen gecombineerd worden. ,,En daar zijn we juist wel naar op zoek in Zeilberg." In de commissievergadering van december worden de eerste plannen daarvoor met politieke partijen gedeeld.