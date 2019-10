Hulp inwoners ingeschakeld bij onderzoek naar criminaliteit in Peel

‘Drugsvaten gedumpt, ‘Wietplantage op zolder’ en ‘Man opgepakt voor witwassen’. Allemaal voorbeelden van nieuwsberichten die vaak voorbijkomen in de diverse media. Is die informatie voldoende of willen inwoners van Helmond, Asten, Someren, Deurne, Gemert-Bakel en Laarbeek beter op de hoogte gehouden worden van acties die onder meer politie en gemeenten houden tegen criminelen? Inmiddels hebben al honderden mensen gereageerd op de steekproef die nog tot en met 27 oktober duurt.

In de Peel wordt gezamenlijk gewerkt aan de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Het gebeurt steeds vaker dat criminelen ‘gewone’ burgers voor hun karretje spannen en hen misbruiken voor hun illegale activiteiten. ,,We zijn heel erg bezig met het ongedaan maken van de vermenging van de verwevenheid tussen de boven- en onderwereld”, zegt Peter Knoops, programmaleider aanpak ondermijning basisteam Peelland. ,,Dit onderzoek is geen oproep om zaken te melden, maar het zou wel mooie bijvangst zijn. We willen vooral weten hoe inwoners bericht willen worden.”

Daarom zijn eind september per Peelgemeente duizend brieven verstuurd naar lukraak gekozen inwoners. In die brief zit een verwijzing naar een internetpagina en een wachtwoord. Deelnemers kunnen dus anoniem hun zegje doen, benadrukt Knoops. Deelname duurt ongeveer vijf tot tien minuten. Knoops is benieuwd naar de reacties. ,,We hebben al folders, geurkaarten etcetera...Moeten we het anders doen? Wat duidelijk is, is dat we elkaar nodig hebben.”