Hulp van ouders moet de kindervakantieweek redden, merken ze in de Peel

PEEL - Ouders verplichten om mee te helpen. In de Peel raken ze er steeds meer van overtuigd dat ‘t dé manier is om de kindervakantieweek te kunnen garanderen. Ook in Someren-Eind, waar te weinig handjes juist funest leken.

,,Aan mankracht geen gebrek", jubelt penningmeester José Kluijtmans van de jeugdvakantieweek in Someren-Eind. Dat was vorig jaar wel anders.

Quote Je kunt de verantwoor­de­lijk­heid over 700 kinderen niet op het bordje van een paar vrijwilli­gers leggen Susanne Derks, Kindervakantieweek Brandevoort

Toen kon het comité rekenen op drie bestuursleden en vijf vrijwilligers voor negentig deelnemende kinderen. Omdat ook de meeste bestuursleden lieten weten er de brui aan te geven, hing het voortbestaan aan een zijden draadje.

Geen ouders, geen kinderen

Toch staat van 29 tot en met 31 augustus de volgende jeugdvakantieweek weer op het programma. De helpende hand van ouders afdwingen bracht redding. ,,Ieder groepje van vier kinderen moet één hulpouder meebrengen", legt Kluijtmans uit. ,,Wie geen ouders aandraagt, kan niet meedoen.”

Het werkt. 105 kinderen knutselen en voetballen er over twee weken lustig op los. ,,Er waren jaren dat we met vijftig kinderen blij waren", weet Kluijtmans nog. Intussen is er ook een nieuw bestuur. Kluijtmans bleef als enige van het oude bestuur over, om haar nieuwe gezellen wegwijs te maken. De zon schijnt weer in Someren-Eind.

Gebruikelijk in Brandevoort

Nieuw is de verplichte hulp van volwassenen niet. In Brandevoort is het al sinds het prille begin in 2009 de norm. Ook tijdens de laatste uitvoering (25 tot en met 29 juli) weer. ,,Uit pure noodzaak", legt bestuurslid communicatie Susanne Derks uit. ,,We trokken altijd minstens 650 kinderen, die in groepen deelnemen.’’

Vorige maand waren het er weer 700. ,,Die verantwoordelijkheid kun je niet op het bordje van een groepje vrijwilligers leggen.” Per dag moet in Brandevoort iedere groep door minstens één volwassene begeleid worden. Derks: ,,Het hoeft niet per se een ouder te zijn. Het mag ook de buurvrouw zijn of een au pair.”

Geëxporteerd naar Milheeze

Uniek is Brandevoort daarmee niet in Helmond. Ook Kindervakantievertier laat vanwege een vrijwilligerstekort sinds een paar jaar ouders meedraaien: per kind ieder dagdeel één. Oud-bestuurslid Rianne Roesink verhuisde naar Milheeze en introduceert het nu ook daar. ,,Op haar advies doen we nu hetzelfde", legt voorzitter Joey van Waaijenburg de link. Komende maandag tot en met vrijdag helpen voor het eerst ouders mee.

Helpende handen had de Milheezer kindervakantieweek altijd al. Van Waaijenburg: ,,We kunnen in geval van nood rekenen op andere verenigingen. Maar dat hoeft nu niet.” Door de extra hulp van ouders wordt de spelweek een tikkeltje avontuurlijker. ,,De kinderen uit de bovenbouw slapen een nacht op het evenemententerrein.”