Hulp vanuit Gemert voor kleine muziekwinkels

Inside Audio is een onlineblog voor muzikanten, producers en dj’s. Het werd in 2016 opgericht door de broers Thomas en Jeffrey Muller uit Wanroij. De voorbije jaren zagen zij dat steeds meer muziekwinkels het moeilijk kregen. „De marges zijn klein en er gaan steeds meer zaken failliet. Daar wilden we een antwoord op vinden”, zegt Jeffrey Muller, zelf pianist en producer. Zo werd samen met distributeurs van muziekinstrumenten het onlineplatform gecreëerd.

Dat Inside Audio juist dit wil voorkomen, blijkt uit de opzet van het platform. Deelname is gratis en de zoekfunctie selecteert in eerste instantie op nabijheid, niet op prijs. Indien van toepassing is er informatie over levertijden. Muller: „Het gaat erom dat je snel ziet dat een winkel in de buurt net die gitaar heeft die jij zoekt, zodat je er even langs kunt gaan. Op termijn willen we onder meer winkelreviews toevoegen.”