Hulpvraag staat boven regels in Deurne

Hij vroeg een zwaardere accu aan voor zijn scootmobiel. Niet zo maar omdat hij dan harder kan, maar omdat hij in Neerkant woont en dus regelmatig over het viaduct de A67 over moet. Iets dat zo'n beetje onmogelijk is met de accu die hij nu heeft. Vandaar de aanvraag. Maar hij stuitte op een afwijzing. Een sterkere accu? Die staat nergens als optie om aan te vragen bij de gemeente. ,,En dus draaide het er bijna op uit dat deze meneer vervangend vervoer met een taxibusje aangeboden kreeg.” De Deurnese zorgwethouder Marnix Schlösser wijst naar zijn hoofd. ,,Het is te gek voor woorden, maar dit gebeurt er dagelijks in Nederland.”

Als het aan hem ligt zijn dit soort voorbeelden op heel korte termijn voltooid verleden tijd. De gemeente Deurne wordt namelijk een proeftuin om alle sociale zaken meer vanuit de behoefte van individuele inwoners op te gaan lossen.

Naast de gemeente werken de GGZ Oost-Brabant, LEVgroep, woningcorporatie Bergopwaarts, de Zorgboog, Savant, Bijzonder Jeugdwerk, ORO, SMO en Senzer samen in de proef, die officieel op 30 september van start gaat.

De gemeente Oss was onlangs de eerste in Nederland die de werkwijze testte in een wijk. Deurne wil nog een stap verder gaan en rolt het uit in de hele gemeente.

Schlösser: ,,We gaan uit van de vragen: wat wil een inwoner, wat kan hij zelf en wat heeft hij nodig?” ,,En naar aanleiding van die drie vragen zoeken medewerkers naar een oplossing”, vult Jasper Ragetlie van de LEVgroep aan. ,,Dat hoeft dus niet volgens de regels te zijn. Het hele idee is dat alle tien de organisaties hun mensen de vrijheid en ruimte geven om zelf na te denken, zonder dat ze belemmerd worden door regels of de vraag hoe ze de gewerkte uren weg moeten schrijven.”

Tanja Liebers van Bergopwaarts: ,,We moeten allemaal weer ons gewone boerenverstand gaan gebruiken. We hebben alles zo dichtgetimmerd dat we vaak helemaal niet meer zien hoe logisch de oplossing is.”