Human beatbox en freestyle raps bij RadioOro

Al snel blijkt dat de studio van de radiozender voor en door cliënten van zorgorganisatie ORO hét domein is van dynamisch duo Youkie en Jouk: een muzikale vorm van dagbesteding. Youkie doet zijn geuzennaam van ‘mic controller’ eer aan met een geïmproviseerde rap, de andere helft van het duo zorgt als ‘human beatbox’ voor ritmische begeleiding. Een frivole presentatiestijl dus. Imponerend voor twee rookies achter de microfoon.

Kweekvijver voor nieuwe dj's

Youkie en Jouk zenden immers uit onder de noemer ‘vrij spelen’: een kweekvijver voor nieuwe dj’s in de programmering van RadiOro. Precies de ruimte die begeleider Tijs Scheerder wil bieden. ,,Heb je passie voor muziek? Wil je radio maken? Dan krijg je hier die kans.’’

Aangezien de diskjockeys mensen met een beperking zijn, is dat maatwerk. ,,Je moet rekening houden met hun zorgvraag, maar ook praktische zaken als het vervoer naar de studio.’’ DJ Marco, getooid in shirt met zijn artiestennaam, is inmiddels al bijna niet meer weg te denken. Vol overgave stort hij zich op de knoppen. Marco is er een van de oude stempel: de plaatjes draait hij op ouderwetse cd-speler.

Quote ,,Het was altijd de zoete inval. Ik zorgde voor bier en pizza’’ Tim, RadioOro

Geestelijk vader Tim komt ook even de studio binnengewandeld en ziet de funky presentatiestijl van Youkie en Jouk goedkeurend aan. Tim is cliënt van ORO en verzot op radiomaken. De amateuruitzendingen met Hollandse hits - vanuit zijn appartement op ORO-instelling Hoge Hees in Beek en Donk - waren feestjes voor medebewoners. ,,Het was altijd de zoete inval. Ik zorgde voor bier en pizza.’’

Hoe mooi dat iedereen het kan horen

Toen cliënten van het ORO-bestuur ideeën voor dagbesteding mochten aandragen, liet Van Dijk die kans niet onbenut om een échte omroep met gelikte studio’s te opperen. Zijn idee kwam als winnaar uit de bus. Inmiddels zijn er uitzendingen vanuit Beek en Donk, Someren en Rijtven. ,,Iedereen binnen ORO kan via de radio iets kwijt en iedereen binnen ORO kan dat horen. Hoe mooi.’’

Volledig scherm Beek en Donk ED2021-12783 RadiOro, de radio omroep door en voor clienten van de zorgorganisatie ORO voor verstandelijk beperkten. © Kees Martens/DCI Media

Uit de losse pols

In de paar maanden dat RadiOro in de ether is, bouwde het radiostation - waarvan de uitzendingen ook online te beluisteren zijn - een kern van zo’n 25 diskjockeys op. Marco is zonder twijfel de losbol van het stel. Alhoewel hij al iets meer routine heeft, draait hij tijdens de talentenshow ook aflossingen achter het mengpaneel. Geheel volgens The Marco Way. Dat wil zeggen: uit de losse pols.

Cliënten van ORO, hun achterban en het personeel heeft intussen dus wel ontdekt dat iedere dj zijn eigen stempel op de uitzending drukt. Waar Marco onbevangen plaatjes presenteert, bereidt Youkie alles minutieus voor. Zijn playlist bevat naast de tijdsduur zelfs de publicatiejaren van de te draaien nummers.

Quote Maar ik wilde per se ook plaatjes komen draaien” Marco, RadioOro

Plots onthult Marco dat hij eigenlijk vakantie heeft. ,,Maar ik wilde per se ook plaatjes komen draaien.’’ Een dj in hart en nieren dus, die het motto The Show Must Go On eer aandoet. Toepasselijk genoeg passeert die klassieker van Queen ook de revue. Net als het opzwepende The Power van Snap: een verzoekplaatje van de auteur van dit stuk. Metallica-fan Scheerder - gehuld in bandshirt - wordt met Sad But True ook op zijn wenken bediend.

De jockeys blijven intussen de programmering van RadiOro finetunen en ook jingles produceren. Scheerder: ,,Het is net als de Sagrada Familia in Barcelona. Een bouwwerk dat nooit af is.’’