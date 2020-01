Humor van alle tijden in 't Eind

Van de jongsten was Michiel Vereijken(27) de drukste van de twee, als recensent verkondigde hij met gebaren en overdrijvingen zijn mening over 't Eind. Volgens hem was de Toren 22 meter hoog, het Viaduct 13 meter en de langste mens van het dorp, Toon, 2,64 meter!

De andere jongeling, Bart van Houts, vertelde als 'Dikzak Braad van der Speck’ op een rustige manier grappige doordenkers zoals dat er op de Nieuwendijk een nieuwe vogel is gespot, een Herberg-Gier.

Bart van Houts was 17 jaar toen hij voor het eerst zanikte in 't Eind, nu 18 jaar later vermaakte hij voor de 5e keer een volle zaal met Rotten en Rottinen.

Van zijn opmerkingen dat hij, als man van 100 kilo, niet op de kast te krijgen was en dat zijn 'gewichtige' vrouw twee accounts had op Facebook omdat anders haar foto niet paste, werd volop genoten.

Michiel liep al langer met het idee rond om eens mee te zaniken. ,,Als recensent kom ik overal in 't Eind en mag ik over alles een mening hebben, leuk om te doen."

Dat vond het publiek ook, vooral zijn bezoek aan de Eindse horeca waar hij ook moest betalen, hoe? Met een pasje , zei de ober. Vervolgens deed hij een dansmarietje na.

Bij een selfie maken met het publiek vroeg hij of een man in de zaal zijn gebit in wilde doen en een mevrouw werd gemaand niet met haar benen uit elkaar te gaan zitten.

Hans van de Voort( 71) had als bruidegom de lach aan zijn kont hangen. Hij liet niets heel van zijn Poolse vrouw Jetski, dik en dom dat was ze.

Bij het douchen zag ze dat de shampoo voor droge haren was. ,,Dat is niet de goede, ik heb natte haren!”

Na een val dacht ze dat ze een gat in haar hoof had. ,,Want als ik mijn ogen dicht doe wordt het niet donker. “

Over zijn verkeringstijd herinnerde Hans zich nog het 'doktertje spelen’. ,,Dat was erg saai, ik heb de hele middag in de wachtkamer gezeten."

D'Einder Muzikanten hadden het druk, ze speelden zelfs 'Zonne goeie hebben we nog nie gehad!'

Terecht, dat kon de organisatie in hun zak steken