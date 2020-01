Hutspot met skruwsaus in De Rips: ‘Die moet niet over de zuurkool!’

,,Samen eten is gezellig", stelt Van den Bogaard als hij nog een tweede kop soep voor zichzelf opschept. Hij is weduwnaar en na het overlijden van zijn vrouw is hij aangeschoven bij het eetpunt in De Rips. ,,Altijd alleen eten is ook maar zo saai."

Quote Alleen­staan­den die niet veel de deur meer uitkomen, komen hier onder de mensen en je leert ook anderen weer kennen. Els van den Heuvel, Eetpunt De Rips



Hij schuift op beide dagen aan in De Eik in De Rips. Op woensdag en donderdagmiddag (12.00 uur) kunnen inwoners er voor een sterk gereduceerd bedrag (10 euro) een driegangen maaltijd nuttigen. ,,In 2006 zijn we hiermee gestart. In feite kan iedereen mee eten. Toen we begonnen, kwamen er zo'n 24 mensen eten", vertelt kartrekker Els van den Heuvel. Ze zou graag zien dat meer mensen uit De Rips aanschuiven. Nu zitten er op woensdag acht mensen en op donderdag vier tot zes. ,,Het sociale element is heel belangrijk. Alleenstaanden die niet veel de deur meer uitkomen, komen hier onder de mensen en je leert ook anderen weer kennen."

Skruwsaus over de zuurkool



Kok Erwin heeft ondertussen de soep verwisseld voor het hoofdgerecht. Zuurkool met spekjes, hutspot, 'skruwsaus', appelmoes met kaneel en zelfgemaakte rabarber. Als de verslaggever 'skruwsaus' over de zuurkool doet spreekt Toos Peeters vermanend: ,,Die moet toch over de hutspot?" Ze lacht er zelf om.

Toos en Jan zijn eters van het eerste uur bij het eetpunt. Elke woensdag wandelen ze gezamenlijk van hun woning naar De Eik. ,,We zijn al zolang bijeen, 62 jaar. We willen er gewoon 'gèr bai zin', vertelt hij. ,,'s Avonds pakken we dan een worstenbroodje. Dat is eigenlijk niet nodig omdat we 's middags al goed gegeten hebben. Maar het is wel lekker", vult Toos Peeters haar man aan. Tafelgenoot Van den Bogaard geniet van het gegrap tussen het echtpaar. ,,Zulke mensen hebben we nog een paar meer nodig", spreekt hij recht uit zijn hart. Zij giet ondertussen wat skruwsaus over de hutspot en haar partner pakt vier lepeltjes appelmoes. Er staat ook zelfgemaakte rabarber.

Drempel te hoog