Huurders Jan en Wim uit Deurne hebben nieuw huis en winnen rechtszaak: ‘Gerechtigheid aan de Vinkenweg’

‘Ongekende’ stijging prijzen koopwonin­gen: weer +11 procent in regio Eindhoven-Hel­mond

14 januari EINDHOVEN - De situatie op de woningmarkt is ‘ongekend’. Twee kwartalen achter elkaar stegen de woningprijzen in de regio ruim 11 procent. En dat in een coronacrisis waar velen het ergste van vreesden. Dat schrijft regionaal makelaarskantoor Van Santvoort in zijn kwartaalbericht over de laatste maanden van 2020.