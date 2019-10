Huurders uit Deurne opnieuw naar rechter

Vaes en Van de Vijver spannen de rechtszaak - een zogenaamde bodemprocedure - aan omdat ze vinden dat hun huurbaas, de Deurnese nertsenhouder H. Kuijpers, zich niet aan de regels houdt. Zo zou hij weigeren om de gashaarden te vervangen en iets te doen aan het achterstallige onderhoud. In de woning staat schimmel op de binnenmuren en zijn verschillende vochtplekken van lekkages, inventariseerde Heleen Simons van de Woonbond onlangs. Simons verwees de huurders door naar officiële instanties. ,,Vooral de schimmel is iets om meteen mee naar de GGD te gaan. Dat is gevaarlijk voor je gezondheid."

Het conflict tussen de huurders en verhuurder was in september al onderwerp van een spoedproces. Tijdens die zaak werd door de rechter bepaald dat Vaes en van de Vijver officieel huurders zijn en dat het bruikleencontract dat ze hadden niet geldig was omdat ze altijd huur hebben betaald. Daarnaast besloot de rechter dat de twee formeel de woning en de siertuin huren en niet de stallen en de rest van het erf.

Bedreigd

Vaes en Van de Vijver schakelden naar eigen zeggen inmiddels veertien keer de politie in omdat ze zich door hun huisbaas bedreigd en geïntimideerd voelden. Dit nadat hij spullen van hen vanuit de garage op straat zette, de toegang tot ruimtes blokkeerde en de poort naar het erf voorzag van een kettingslot. Kuijpers stelde tijdens de rechtszaak dat hij tot deze daden was gekomen omdat zijn huurders opslagruimtes in gebruik namen die niet door hem verhuurd werden. Dit was volgens Vaes en Van de Vijver wel de afspraak. ,,We mochten de stallen gebruiken als we ze zuiver zouden maken."

Gevaarlijk