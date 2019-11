Huurwoningen in Gemert-Bakel worden CO2-neutraal: ’Ik dacht: wat moet die koelkast voor mijn deur?’

,,Het is het eerste dat we vorig jaar te horen kregen: jullie zijn de eersten, dus als er kinderziektes zijn, komen we die bij jullie tegen.” José Vroomen woont al veertien jaar in een huurwoning van Goed Wonen aan de Town Major Drakestraat in Gemert. Net als een aantal andere woningen in de straat werd haar woning de afgelopen maanden CO2-neutraal of ’nul-op-de-meter' gemaakt. De woning wekt nu net zoveel energie op als wordt verbruikt.



,,Eigenlijk is er gewoon een hoedje, een theemuts over ons huis heen gezet", legt Vroomen uit. ,,Voor en achter een nieuwe kant-en-klare gevel en ook een nieuw dak.” Maar de meest in het oog springende verandering is de unit die pal naast de voordeur is geplaatst. Daarin zitten in feite alle technische voorzieningen die de rijtjeswoning energieneutraal maken: een warmtepomp, een boilervat en een ventilatiesysteem.