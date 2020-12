Huwelijken, kots op de vloer en een moeder zonder onderbroek: de verhalen van 25 jaar Time Out in Gemert

Visboer Hein van Helvoirt komt na tien jaar terug in Deurne

10 december DEURNE - Het was 2007 toen Veghelnaar Hein van Helvoirt een viswinkel begon in de Deurnese Molenstraat. Na vier jaar verkocht hij de zaak en vertrok uit Deurne. Nu, bijna tien jaar later, is hij terug op dezelfde stek.