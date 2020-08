Hyperambitieus plan voor vijf a zes nieuwe dorpen in de Peel: ‘Een droom moet je een keer beginnen’

Deurne geeft toestem­ming voor komst arbeidsmi­gran­ten naar Liessel

7 augustus LIESSEL - Aan het Zand 17 in Liessel mogen in de toekomst 39 arbeidsmigranten verblijven. Burgemeester en wethouders willen meewerken aan het initiatief van de nieuwe eigenaar van het pand. De buurt is erg teleurgesteld en beraadt zich op vervolgacties.