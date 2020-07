Idealisme is troef op de Antoniushoeve: ‘We zijn nog aan het landen’

Ze zitten er nog maar kort, voor agrarische begrippen. Want: ,,Pas na een jaar of vijf kun je concluderen of je bedrijf rendabel is”, vertelt Max van den Dool. Maar de kans dat het stel volgend jaar zegt: ‘we stappen op’ is bijzonder klein. ,,We zijn nog aan het landen, maar we willen hier blijven", zegt Elsa Leverington.