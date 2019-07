Idee straatrace Beek en Donk is ‘uit de hand gelopen grap’

Hink rijdt iedere dag over de Kapelstraat naar zijn baan bij een loonwerkersbedrijf. Af en toe rijdt hij daarna met zijn tractor via diezelfde weg naar klanten in de nabije omgeving. De Lieshoutenaar kent de onvrede van straatbewoners over het zware verkeer in de straat. ,,Ik rijd ooit veertig in die straat en dan steken er ineens mensen heel langzaam over of blijven ze midden op de weg staan. Dan is het wachten tot het een keer fout gaat”, zegt hij. ,,Maar ik moet wel via die weg naar klanten rijden. Omrijden is geen optie want wij worden per uur betaald. Bovendien: zo vaak komen we daar niet.”