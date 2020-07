Identiteit slachtoffer dodelijk ongeval A67 bij Asten nog niet bekend, dna moet uitsluitsel geven

Verschillende scenario's

De politiewoordvoerder zegt dat dna-materiaal meer duidelijkheid moet geven over de identiteit van de automobilist. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. De politie houdt rekening met verschillende scenario's, waaronder zelfdoding. ,,Wellicht krijgen we nooit duidelijkheid wat er nu precies is gebeurd of wat de aanleiding van het ongeluk was.”