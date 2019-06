Iedereen wint bij ‘Gelijkspel’ in Asten

Romy (33): Ik heb altijd wel geweten dat ik niet oud word

9 juni Annemarie Haverkamp praat met mensen over hun leven en het einde dat nadert. Romy van der Westen was 16 toen ze in verwachting raakte. Vanaf het begin geloofde ze dat er een reden was dat ze zo jong moeder zou worden. Toen ze hoorde dat ze ongeneeslijk ziek was, viel voor haar alles op zijn plek. ,,Zie je wel, dacht ik, ik word niet oud.’’