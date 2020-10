Iente Verheijen schildert alleen wat ze leuk vindt

Iente Verheijen is geboren in Rotterdam. Via een aantal omwegen kwam ze in 1990 met haar man in Someren terecht. ,,In het dorp was een schilderschool. Ik dacht een opleiding voor huisschilders. Het bleek de school van de Somerense kunstschilder Michel van den Eijnden te zijn. Van hem heb ik geleerd hoe je een landschap moet schilderen. Eerst een paar lessen met de bomen, later een huisje en een kerk. Stap voor stap legde hij uit waar ik op moest letten.”