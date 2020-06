Ierse en Amerikaanse specialisten denken mee bij nablussen Peel

Hij is zelf in het gebied gaan kijken, Jelmer Dam van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Met nog twee collega's. En ze hebben wereldwijd advies in gewonnen, over hoe het nablussen het beste kan gebeuren. ,,Bij specialisten uit Ierland die met veenbranden te maken hebben. Bij experts uit Florida, waar ze ervaring hebben met branden in moerasachtige gebieden. Mensen van internationale organisaties. En deskundigen van de Wageningen Universiteit. Ze zijn allemaal in stelling gebracht om mee te denken. Want dit is een bijzondere omstandigheid: in zo’n dichtbevolkt land een dergelijk incident dat zo langdurig is. Daarvoor wilden we alle registers opentrekken.”