‘Ik moet eindexamen doen, niet mijn ouders’

Van huis uit Een lockdown is ook: een sjaal vilten en midden op straat lopen

22 december De concentratie was opeens helemaal weg in mijn klas. Iedereen had op nieuwssites gezien dat we misschien weer in een lockdown gingen en dat was haast het enige waar we het over hadden. Naast de gebruikelijke schooldingen dan, want de leraren gingen gewoon door met de les.