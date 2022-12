Illegale bewoning op twee adressen in Aarle-Rixtel

Max van der Pas neemt met spektakel­stuk afscheid van rijke bokscarriè­re: ‘Spijt? Het was juist fantas­tisch’

Is hij niet te vroeg gestopt? Max van der Pas (29) kreeg die vraag tientallen keren nadat hij zaterdag in stijl afscheid nam van een rijke bokscarrière: hij won op spectaculaire wijze en kreeg honderden mensen letterlijk op de banken in Gemert. Hij grijnst: ,,Spijt? Ik had niks mooiers kunnen wensen.”

