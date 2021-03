Illegale huisvesting arbeidsmigranten in Mariahout

Zo kan het buitenge­bied van Laarbeek er straks uitzien: met meer volkstui­nen en zorgboerde­rij­en

1 maart LAARBEEK - Meer huisvesting voor arbeidsmigranten, zorgboerderijen en volkstuinen. Maar ook: geen ruimte-voor-ruimte woningen waarmee je voor veel geld midden in de natuur kunt wonen. En een brandpreventieplan voor woonbos Molenheide in Lieshout. De toekomstplannen voor het Laarbeekse buitengebied zijn even uitgebreid als divers.