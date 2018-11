Imca Marina kreeg voorkeur boven Lenny Kuhr

Wie nodig je uit op je traditionele concert bij het begin van de herfst? Het 50-jarige Astens Mannenkoor dacht in eerste instantie aan een optreden van zangeres Lenny Kuhr uit Eindhoven. Het koor veranderde van gedachten toen het haar concert in het Protestants Kerkje in Nuenen bezocht. ,,Zij zong daar haar nieuwe repertoire met allemaal luisterliedjes. Ons Herfstbockconcert moet echter een beetje smeuïg en vol jolijt zijn, bezoekers moeten kunnen meezingen”, aldus concertorganisator Hagelaar die wat extra budget kreeg vanwege het jubileumjaar.