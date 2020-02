Impasse dreigt bij bouw appartementencomplex in Someren

SOMEREN - De buurt dacht met een goed compromis te komen. Omwonenden van de witte villa in de Speelheuvelstraat in Someren zien de bouw van acht appartementen op die locatie wel zitten. Ontwikkelaar Van Bree houdt echter vast aan vijftien. Een impasse dreigt. ,,Dit is onverteerbaar”, stelt de buurt. Frans van Bree legt de bal nu bij de politiek.