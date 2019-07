De rechter in Den Bosch heeft hier kritisch over geoordeeld, blijkt uit een deze week gepubliceerde uitspraak. Beide partijen waren al maanden met elkaar in gesprek over de maximale aantallen buitenlandse werknemers op een vakantiepark in Ommel en onder welke voorwaarden dat toegestaan kon worden. Een akkoord over 385 als max leek aanstaande, totdat er discussies ontstonden over de voorwaarden. En dus moest de rechter eraan te pas komen.