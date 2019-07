In 2022 vrij gildefeest bij 750-jarig bestaan van Sint-Antonius en Sint Sebastianus in Gemert

Koninklij­ke sculptuur voor 100-jarige muziekvere­ni­ging Juliana uit Someren-Eind

SOMEREN-EIND - Tijdens hét jubileumweekend van de 100-jarige muziekvereniging Juliana in Someren-Eind is een in brons gegoten sculptuur onthuld. Ontwerper Peter Slegers heeft het predicaat 'koninklijke' vormgegeven in het kunstwerk. Prinses Juliana is in de sculptuur een danseres in extase met een opvallend hart. Ook zijn de kleppen van muziekinstrumenten zichtbaar.