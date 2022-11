In 75 jaar is Pieternel Lingerie Deurne van strak ingesnoerde dames naar sexy setjes gegaan

Boegbeeld Gemertse Kleppenja­gers Toon ‘Klep’ van Houtert (73) overleden

GEMERT - Hij was in 1974 medeoprichter van de club en groeide uit tot de gangmaker en het boegbeeld van de Kleppenjagers in Gemert: Toon van Houtert. ‘Toon Klep’, zoals zijn bijnaam luidde, is eind vorige week op 73-jarige leeftijd overleden, zo maakt de club bekend.

13 november