In brand gevlogen stopcontact zorgt voor zolderbrand in Lieshout

In Herinnering Jacques (1948-2021) stond op zijn 73e nog volop in het leven: mensenmens, familieman maar vooral levensge­nie­ter

HELMOND - Zijn hele leven woonde Jacques van Asten in Helmond en hij kende er zoveel mensen dat hij bij een bezoekje aan de markt om de haverklap stil stond voor een praatje. Zijn creativiteit zette hij in voor tal van Helmondse evenementen, zoals het Kasteel van Sinterklaas en Dickensnight in Brandevoort. Jacques stond op zijn 73e nog volop in het leven, toen hij binnen een paar dagen stierf aan de gevolgen van een aneurysma.

13 februari