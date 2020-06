In coronatijd is de pastoor een soort steward

Kalasjnik­ov en Flodderwa­gen op de parkeer­plaats van de bajes; baas Ter Peel zwaait af

6 juni EVERTSOORD - Yvo Boelhouwers (62) is in dik twintig jaar directeur geweest van vier gevangenissen. Hij sloot ‘de Pollartstraat’ in Roermond en Maashegge in Overloon. De huidige bajes van Roermond opende onder zijn bewind. Ook moest hij naar de vrouwengevangenis in Evertsoord. Hij wilde niet. Vrouwen, da’s niet stoer. Het bleek een grotere uitdaging dan de mannen.