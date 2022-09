In de dagopvang van Tanja Vereijken krijgen cliënten een mooie dag en hebben mantelzorgers de nodige adempauze

Tijdens ‘Old Meets Contempora­ry’ opent Het Klein Kasteel voor één keer de deuren

DEURNE - Rijksmonument Het Klein Kasteel in Deurne is zondag 25 september het decor voor de expositie Old Meets Contemporary van kunstenares Roos Sluis uit Neerkant. De tentoonstelling biedt ook de unieke gelegenheid om het kasteel zelf van binnen te bekijken.

