In de Peel zijn velen in touw voor de optocht

Paarden­schil­der Catharina Driessen uit Neerkant mag workshops geven in Haags museum

9:43 NEERKANT - De Neerkantse schilderes Catharina Driessen is zondag te gast bij de opening van een expositie in het Mauritshuis in Den Haag, van werken van de 17de -eeuwse paardenschilder George Stubbs. Driessen zal drie keer een workshop geven, waarin ze uitlegt hoe je een paard op papier krijgt.