In de voetsporen van die dappere Schotten; Gemertse Firebrigade voorspelt: ‘Er staan straks mensen met een brok in hun keel langs de weg’

Gemert - Een eerbetoon dus aan de mannen die tijdens de Tweede Wereldoorlog hun leven in de waagschaal gooiden. Kort na de bevrijding zat de 15e Schotse divisie in het Gemertse kasteel gelegerd. In het even daarvoor bevrijde Helmond gaven de militairen ook al een concert, dat veel losmaakte bij de plaatselijke bevolking. In Gemert paradeerden de Schotten ook compleet in battle dress - muzikaal ondersteund door de doedelzak - van het kasteel naar het Ridderplein, en verder het dorp in. Een eresaluut aan de herwonnen vrijheid. Op de Gemertenaren maakten die stoere mannen in hun kilts een onuitwisbare indruk.