In Deurne brandt nog elke dag een kaarsje voor Sebastiaan (42) die overleed door zinloos geweld in Wijchen: ‘Altijd getekend blijven’

Nog elke ochtend steekt Rik Theloosen een kaarsje aan voor zijn zoon, op een speciale gedenkplek boven de openhaard in hun appartement in het Deurne. Het waxinelichtje brandt naast drie lijstjes met foto’s van Sebastiaan en een vaas met pauwenveren, die hij vroeger ook op zijn slaapkamer had staan.



,,We steken een kaars aan, omdat ik nog steeds het gevoel heb dat Sebastiaan erg onrustig is. Hij was natuurlijk ook kwaad op die jongen.”



Op dinsdagavond 24 november 2020 maakt de 42-jarige Sebastiaan samen met zijn vrouw en hun hond een wandeling door hun buurt in Wijchen, De Ververt. Hij krijgt een stevige woordenwisseling met een pakketbezorger, nadat die door de Wijchenaar wordt aangesproken op zijn rijgedrag.