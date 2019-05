In gala-outfit door Gemert

Pandelaar­school in Gemert kan weer groeien

22 mei GEMERT - Jenaplanschool De Pandelaar in Gemert zit sinds woensdag officieel in een ruimer jasje. Vlakbij de school, aan de Pandelaar, werd het Pandje in gebruik genomen. In het voormalige ABAB-kantoor huizen voortaan drie groepen 6/7/8 en kinderdagverblijf De Ontdekking.