In Gemert-Bakel moet de gemeenteraad weer de baas zijn

GEMERT-BAKEL - Het moet anders in de Gemert-Bakelse gemeentepolitiek dan de afgelopen vier jaren, daar zijn de partijen het wel over eens. Maar hoe dan wel, op die vraag hebben ze nog geen antwoord. Hoe het moet? Een verkenning, aan de hand van twee recente voorbeelden.

Het leek zo’n goed plan, een nobel idee zelfs. Een bosgebied ten noorden van Milheeze omvormen tot een een natuurbegraafplaats waar de komende decennia enkele duizenden mensen hun laatste rustplaats kunnen vinden. En passant zouden dit bos en het omliggende natuurgebied door de stichting Natuurmonumenten ook nog eens uitgebreid, opgeknapt en goed onderhouden worden. Niets leek uitvoering van dit puike idee in de weg te staan.

Quote Hoe groot het verschil ook is in de manier waarop beide plannen zijn besproken, er is een belangrij­ke overeen­komst

Toch haalde dit plan eind februari de eindstreep in de gemeenteraad niet. Met uitzondering van het CDA gingen de fracties flink ervoor liggen. Het plan moest nog maar eens goed uitgezocht, onderbouwd en bediscussieerd worden was de onaangename boodschap die verantwoordelijk wethouder Bart Claassen (CDA) te horen kreeg.

De belangrijkste reden? Claassen had de raad veel te laat op de hoogte gesteld van de in principe al afgeronde onderhandelingen met Natuurmonumenten. Pas een paar dagen voordat de politiek er over kon debatteren namelijk en daardoor voelden de raadsleden zich buitenspel gezet.

Flink uitbreiden

Hoe anders verliep de discussie over de plannen van de Bakelse bierbrouwerij Holevoort. Nu is de brouwerij nog tegen de regels in gevestigd aan de Hollevoort ten zuiden van het dorp. Maar met een flink uitbreidingsplan en een beroep op de regeling die een verandering van een agrarische bestemming mogelijk maakt, willen de brouwers dat hun bedrijf legaal wordt.

Wethouder Willeke van Zeeland (CDA) wilde er ruimhartig aan meewerken maar stuitte op de raad. Die vond dat er te weinig rekening werd gehouden met de belangen van omwonenden en gaf de wethouder als opdracht mee de plannen aan hun wensen aan te passen. Groot was de verbazing toen een paar maanden later het Holevoort-plan in ongewijzigde vorm opnieuw op tafel lag. De fracties konden niets anders doen dan het weg te stemmen. Unaniem zelfs, omdat ook Van Zeelands eigen CDA er geen heil in zag.

Belangrijke overeenkomst

Hoe groot het verschil ook is in de manier waarop beide plannen zijn besproken, er is een belangrijke overeenkomst; de gemeenteraadsleden voelen zich in beide gevallen niet serieus genomen door deze wethouders. In het ene geval omdat ze met een voldongen feit werden geconfronteerd. in het andere omdat hun kritiek simpelweg genegeerd werd.

In de gemeentepolitiek zijn de raadsleden de baas. Zij controleren of de wethouders hun werk goed doen en of ze zich houden aan de afspraken die er zijn gemaakt. In Gemert-Bakel is die verhouding de afgelopen vier jaar scheefgegroeid. De balans tussen raadsleden en wethouders herstellen, dat zou een goed begin zijn in een poging het anders te gaan doen.