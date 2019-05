In Gemertse huizen staat 20 cm water na zware regenval, ‘het stroomt gewoon over de dorpels heen’

,,De convectorput staat en de meterkast staan blank, en in de kelder staat een centimeter of veertig", laat bewoner Rick Willemsen zien. ,,De stroom is uitgevallen, en ook de woonkamer en keuken zijn nat. We hebben overal dorpels tussen liggen, maar daar loopt het gewoon overheen.”

Meubels niet op tijd omhoog

Fons van Extel had even verderop in de straat een laag van bijna 20 centimeter diep in de serre staan. ,,We zitten hier net op het laagste punt, bij de watermolen.” Op die relatief watergevoelige plek was het al eerder raak. ,,We hadden oude vloerbedekking liggen, die hebben we toen vervangen door tegels, voor als het nog eens zou gebeuren.” Toch komt ook de woning van Van Extel niet ongeschonden het noodweer door. ,,De meubels konden we niet meer op tijd omhoog krijgen. Gelukkig zijn we thuis. Je zult maar net op vakantie zijn en dan terugkomen...”