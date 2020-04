In Griendtsveen wordt gesleuteld aan een Solex zonder kuren

Als alle plannen gesmeerd blijven lopen, rollen de eerste nieuwe Solexen in 2021 van de band af. Zonder overdrijven kun je stellen dat dit een historisch moment wordt. Aan het ontwerp van de 2-takt motor die de brommer sinds de jaren veertig voortbeweegt, is namelijk nog nooit iets veranderd.

En dat is wat Stanley van Lamoen betreft ook precies het probleem. ,,De techniek is achterhaald. De motor is heel storingsgevoelig, je moet er veel onderhoud aan plegen en hij heeft er dagen tussen zitten dat-ie er geen zin in heeft. Dan doet hij het gewoon niet.”