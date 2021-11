In het geweer tegen fietsendiefstal

DEURNE - Het is een bekend fenomeen in vele plaatsen. De diefstal van, vooral elektrische, fietsen neemt toe. Ook in Deurne loopt het de spuigaten uit. Daarom ondernemen de politie en de gemeente nu actie.

Exacte cijfers kan Marjon van Helmond, wijkagent van centrum Deurne, helaas niet noemen, maar wel een indicatie. „We zien de laatste drie jaar een duidelijke stijging van het aantal aangiftes van fietsendiefstal. Bij ongeveer driekwart hiervan gaat het om e-bikes.”

Tips om diefstal tegen te gaan

Twee agenten in opleiding, Sofie en Lorentz (‘liever geen achternamen’) maakten er een preventieproject van. „We zijn aan de slag gegaan met het verzamelen van tips en manieren om diefstal tegen te gaan. Deze promoten we via flyers in het centrum en social media. Vandaag staan we voor het eerst hier op de markt met het team van Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal (SAFE).”

De mannen van het SAFE-team zijn speciaal uit Amsterdam gekomen om Deurnese marktbezoekers te informeren over het nut van een tweede slot en een track-and-tracesysteem. Aan het begin van de middag loopt het nog niet storm, maar dat heeft wellicht te maken met het gure weer. Irma Roy loopt met haar fiets aan de hand langs de stand als haar interesse wordt gewekt.

GPS-tracker

De Deurnese heeft een vrij nieuwe, donkergrijze elektrische fiets, zonder zender. Rens de Vries legt haar uit hoe het werkt: „Kijk, dit kleine blokje is een GPS-tracker. Die monteren we op een onopvallende plek, met ruimtevaartlijm, dus die gaat er echt niet meer af. Als je fiets gestolen wordt en je doet hier melding van, dan start Fris Nederland meteen met de opsporing.”

Ze heeft geluk, want tijdens de actie van vandaag vergoedt de gemeente de kosten van de zender en het bevestigen. De fietseigenaar hoeft zelf alleen het bijbehorende abonnement te betalen. Dat is 66,50 euro per jaar. „Maar”, voegt de Vries eraan toe, „U moet uw fiets natuurlijk wel goed op slot blijven zetten.”

Quote Alleen het standaard ringslot is niet voldoende. We raden aan om een extra ketting­slot te gebruiken met een andere sleutel Agente Sofie

Agente Sofie legt uit wat ‘goed’ inhoudt: „Alleen het standaard ringslot is niet voldoende. We raden aan om een extra kettingslot te gebruiken met een andere sleutel. Hiermee kun je het frame van de fiets vastmaken aan een rek of paal.”

Kenmerken opschrijven

Als je tweewieler dan toch wordt gestolen, helpt het als je bij aankoop al zoveel mogelijk kenmerken hebt vastgelegd, zegt agent Lorentz. „Alleen ‘zwarte Gazelle’ is niet genoeg, want die zijn er heel veel. Maar denk bijvoorbeeld aan het framenummer, en maak foto’s van je fiets. Hiermee is ’ie makkelijker te traceren.”

Meer tips zijn te vinden op centrumfietsdiefstal.nl en stopfietsdiefstal.nu.